StrettoWeb

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Buon lavoro a Davide Faraone eletto capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati! Il suo impegno contribuirà sicuramente al lavoro del partito in Parlamento. Lavoreremo insieme con amicizia e intensità. In bocca al lupo per questo nuovo ruolo, insieme a tutto il nuovo ufficio di presidenza”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.