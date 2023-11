Italo: da dicembre raddoppiati i collegamenti intermodali per la Calabria

StrettoWeb

Italo, grazie ai servizi intermodali in connessione con Itabus, aumenta la sua offerta per la Calabria. Dal 14 dicembre, raddoppieranno da 2 a 4 i collegamenti giornalieri dedicati alla regione, con la comodità di un biglietto unico valido per treno e bus. In questo modo, le località di Sibari, Corigliano Calabro, Rossano, Crosia, Cariati, Cirò Marina e Crotone saranno connesse al network dell’Alta Velocità, con le città di Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino.

I 2 nuovi collegamenti saranno notturni, efficientando così i tempi di viaggio. Ci sarà un Itabus in partenza da Napoli Centrale (stazione di cambio tra treno e bus) alle 00:40 (collegato con il treno proveniente da Torino delle 17:20) che sarà a Sibari alle 4, a Corigliano Calabro alle 4:25, a Rossano alle 4:45, a Crosia alle 5:10, a Cariati alle 5:35, a Cirò Marina alle 6:05 e terminerà la corsa alle 6:45 a Crotone. Per chi vorrà partire dalla Calabria, invece, sarà possibile prendere il bus delle 22:35 da Crotone (23:15 da Cirò Marina, 23:45 da Cariati, 00:10 da Crosia, 00:30 da Rossano, 00:50 da Corigliano Calabro, 1:15 da Sibari) per arrivare a Napoli Centrale alle 4:40, da dove prendere Italo delle 5:14 verso Torino.

“La Calabria è una regione che ci ha sempre dato grandi soddisfazioni. È servita sia dai nostri treni che dai nostri bus e ha sempre risposto positivamente alle proposte di Italo. Abbiamo deciso di raddoppiare i collegamenti per consentire di spostarsi anche nella fascia notturna, mettendo in collegamento il territorio con l’Alta Velocità” afferma Fabrizio Bona, Direttore Commerciale di Italo.