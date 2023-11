L’Italia è qualificata all’Europeo! 0-0 contro l’Ucraina con brivido finale, ma stavolta niente spareggi

StrettoWeb

Questa volta niente spareggi, questa volta l’Italia si qualifica senza l’incubo già vissuto di recente. E così, dopo la vittoria dell’Europeo di due anni fa, riesce a strappare il pass per quello successivo, che si svolgerà la prossima estate nel 2024. Ed è proprio in Germania, a Leverkusen, per questa sera casa dell’Ucraina, che la compagine azzurra pareggia per 0-0. Bastava il pari, era il minimo indispensabile, ma ciò che contava realmente dopo gli ultimi due incubi del mancato Mondiale.

La partita. La squadra di Spalletti se la gioca, fino a che ha benzina. Sfiora la rete in più di un’occasione, soprattutto con Frattesi, sfruttando gli strappi di Chiesa, i movimenti di Raspadori e le incursioni del centrocampista dell’Inter. Manca, però, il guizzo finale, che l’Italia rischiava di pagare. Nella ripresa, squadre lunghissime. Prima fase per gli azzurri, bravi nell’anticipo e a rimanere compatti rispetto allo sfilacciamento ucraino. Nell’ultima fase, stanchezza azzurra, girandola dei cambi e padroni di casa vicini al gol, con Donnarumma che non si intende con Di Lorenzo. Nell’extra-time (5 minuti) brivido finale per un presunto contatto in area azzurra, che il Var non ravvede. E al triplice fischio, esplosione di gioia azzurra.