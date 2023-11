Anche l’Italia tra i Paesi dell’UE che promuovono lo sport nella Costituzione: convegno a Reggio

StrettoWeb

L’art. 1, comma 1 della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, ha modificato l’art. 33 della Costituzione, dedicato ai diritti sociali dei cittadini e, in particolare, alla scienza, alla cultura e all’educazione, aggiungendo un nuovo comma, a norma del quale “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Con questa riforma costituzionale, l’Italia si è così aggiunta agli altri nove Paesi dell’Unione europea che promuovono l’attività sportiva nelle loro costituzioni (Bulgaria, Croazia, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria). È una svolta importante che potrà avere importanti riflessi in svariati settori, a cominciare, ad esempio dalle scuole, per rendere obbligatori gli impianti sportivi in ogni edificio scolastico o per la realizzazione di impianti sportivi in ogni comune, posti al servizio della comunità, in proporzione al numero degli abitanti.

Il convegno a Reggio Calabria

Di quali potranno essere le prospettive che si aprono nella società italiana, per essere stata l’attività sportiva elevata a rango di diritto costituzionale, si parlerà nel convegno che, come Rotary Club Reggio Calabria Sud, abbiamo promosso, a Palazzo Alvaro insieme con il Rotary Club Reggio Calabria, il Coni regionale Calabria, il Consiglio dell’Ordine gli Avvocati, il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane e lo Sports Law Lab dell’Università Mediterranea l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e il Panathlon Club.

All’evento, che ha avuto il patrocinio della Città di Reggio Calabria e di quella Metropolitana, interverranno Per i saluti istituzionali, il Sindaco, Giuseppe Falcomatà, Antonella Del Core (Componente Giunta CONI – ex capitana nazionale Olimpiadi di Rio De Janeiro 2016), Daniele Cananzi (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane), Rosario Infantino (Presidente Ordine Avvocati Reggio Calabria), Roberto Terenzio (Associazione Italiana Avvocati dello Sport AIAS), Irene Pignata (Presidente Panathlon Club Reggio Calabria). I lavori, introdotti da Vincenzo Nociti (Presidente RC Reggio Calabria) ed Enrico Paratore (Presidente RC Reggio Cal Sud Parallelo 38) e moderati da Alessandro Travia. Relazioneranno Angela Busacca (Docente di Diritto Sportivo) e Claudio Crocé (Avvocato- fiduciario AIC).