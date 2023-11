Inveo academy, masterclass Gdpr su prospettiva protezione dei dati

StrettoWeb

Roma, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Inveo academy annuncia il lancio del secondo evento masterclass Gdpr, fissato per il 6 febbraio 2024. Dopo il successo del primo appuntamento incentrato sulla comparazione tra Gdpr e privacy by design, l’attenzione si sposta ora sulla stretta correlazione tra la norma ISO 19011 e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr).

La masterclass Gdpr di Inveo academy è un’occasione imperdibile per i professionisti della data protection desiderosi di ottenere approfondimenti e strumenti operativi fondamentali per assicurare una corretta conformità al Gdpr. L’evento si distingue per la sua capacità di fornire una prospettiva avanzata sulla corretta applicazione del Gdpr, evidenziando come le normative Iso si interfacciano con il panorama regolatorio della protezione dei dati.

La norma Iso 19011, che fornisce indicazioni cruciali sui principi fondamentali delle attività di audit, sulla gestione dei programmi di audit e sulla conduzione degli audit per i sistemi di gestione della qualità e ambientale, assume un ruolo centrale per le organizzazioni impegnate nella gestione dei dati.

Il Gdpr impone alle organizzazioni l’adozione di misure tecniche e organizzative per garantire la protezione dei dati personali e il rispetto della privacy. In questo contesto, la ISO 19011 si rivela essere un metodo strutturato per valutare la conformità normativa e gestionale, diventando una best practice essenziale per raggiungere gli standard richiesti nella protezione dei dati.

La masterclass sarà un’opportunità esclusiva, con posti limitati, al fine di garantire un apprendimento approfondito e un contatto diretto con il docente. A guidare questa esperienza di apprendimento sarà il chairman di Inveo group, Riccardo Giannetti, figura di spicco nel settore della data protection.

?Il successo del primo ciclo formativo di masterclass Gdpr – spiega – che ha raggiunto il sold out a un mese dall?evento e le numerose richieste sopraggiunte, ci ha confermato quanto sia viva e sentita la tematica, sino ad ora inesplorata in altri contesti formativi, della correlazione norme Iso-Gdpr. Ogni tre mesi esploreremo una nuova norma tecnica che, se correttamente interpretata e integrata al regolamento europeo, farà la differenza in chiave operativa nel lavoro di ogni Dpo. Un’occasione unica per acquisire conoscenze avanzate e sviluppare competenze pratiche per affrontare le sfide di una conformità privacy che, ancora troppo timidamente, molte organizzazioni stanno affrontando?.