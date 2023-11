Incredibile a Marina di Gioiosa Jonica, il comandante della Polizia Municipale denuncia il Sindaco per aggressione

StrettoWeb

Clamoroso episodio ieri pomeriggio a Marina di Gioiosa Jonica dove dopo un’accesa discussione all’interno del municipio tra il primo cittadino Giuseppe Femia ed il comandante della Polizia Municipale Lucy Molinaro, la giovane 34enne è finita in Ospedale con una prognosi di cinque giorni. La stessa ha denunciato il Sindaco per aggressione.

“Avendo appreso da un articolo di stampa che la dott.ssa Lucy Molinaro, comandante della polizia locale di Marina di Gioiosa Ionica, avrebbe denunciato un’aggressione subita da parte del sindaco, Geppo Femia, a seguito della quale le sarebbero stati riconosciuti 5 giorni di prognosi dal personale medico del pronto soccorso. Tenuto conto che l’origine di tale notizia non è nota ed essa va verificata, riteniamo che fatti da accertare non possano revocare in dubbio la portata dell’azione amministrativa e politica che il sindaco, congiuntamente alla maggioranza, sta svolgendo. Ribadiamo quindi il nostro compatto sostegno alla comune e condivisa linea politica, che continueremo a perseguire, fiduciosi che a brevissimo sarà fatta piena luce su quanto asseritamente accaduto”. Lo afferma in una nota il gruppo consiliare “Per Marina di Gioiosa 2025”.