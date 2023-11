“Inclusione Digitale: progettare servizi accessibili”, importante workshop a Messina

StrettoWeb

Si svolgerà venerdì 24 novembre, alle ore 16:00, presso la sede dell’incubatore di imprese Innesta, in via Geraci n.23, il workshop dal titolo: “Inclusione Digitale: progettare servizi accessibili”. L’evento è organizzato da Startup Messina in collaborazione con Idib Group, agenzia specializzata nella creazione di servizi digitali per Corporate, Imprese e Startup.

L’obiettivo dell’evento è offrire ad imprenditori e professionisti del settore digitale una visione approfondita dell’importanza dell’accessibilità, non solo come requisito legale, ma anche come elemento chiave per migliorare l’esperienza utente e rendere i prodotti digitali sempre più alla portata di tutti.

Nel mondo della comunicazione online, infatti, l’accessibilità è un fattore indispensabile per consentire a tutti di partecipare in maniera attiva alla società digitale. Per affrontate questo importante tema e capire concretamente come rendere accessibile un servizio digitale, Startup Messina ha il piacere di ospitare gli esperti di Idib Group per un workshop gratuito e aperto a tutti.

Il programma

Il workshop “Inclusione Digitale: progettare servizi accessibili” avrà la durata di circa 3 ore. Francesco Stagno d’Alcontres, Design Lead del Gruppo, introdurrà l’evento spiegando il rapporto tra accessibilità, funzionalità e usabilità nel design. Con lui i partecipanti comprenderanno come questi elementi collaborano per creare soluzioni digitali efficaci e accessibili a tutti.

Maddalena Ghidoni, Expert Analyst nel team di progettazione, si occuperà di presentare una panoramica sugli standard europei di accessibilità digitale, gli aspetti legali e gli obblighi aziendali. Condividerà strategie, buone pratiche e strumenti adottati dal suo team per realizzare design inclusivi e accessibili. A seguire, per chi ne farà richiesta, si svolgerà una sessione di confronto 1:1 con gli esperti di Idib Group.

Come partecipare

Il workshop è gratuito e aperto a tutti ma sono disponibili soltanto 30 posti. Per partecipare basta prenotarsi tramite la piattaforma Eventbrite collegandosi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inclusione-digitale-progettare-servizi-accessibili-763280481467.

In fase di prenotazione sarà necessario specificare anche se, dopo il workshop, si è interessati a proseguire anche con una sessione di confronto diretto con un esperto Idib Group.