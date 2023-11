Incidente sul lavoro in Sicilia: operaio ustionato mentre lavorava sul tetto

StrettoWeb

Un altro incidente sul lavoro, l’ennesimo, che si aggiunge alla lunga lista di gravi episodi: un operaio di 32 anni è rimasto ustionato mentre lavorava sul tetto di una casa a Palermo. La terribile vicenda è accaduta questa mattina in via Principe di Villafranca: l’uomo, impegnato in lavori di impermeabilizzazione, è stato colto da un improvviso incendio che lo ha investito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza la zona. Presente anche il 118 che ha trasportato il 32enne nel centro ustioni dell’ospedale Civico in codice giallo.