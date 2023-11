Incidente a Corigliano-Rossano: scontro tra due auto, è rissa tra i coinvolti

StrettoWeb

Ennesimo incidente per le strade dello Jonio Cosentino: un impatto ha interessato due auto questa mattina a Corigliano-Rossano. Lo scontro è avvenuto nelle vicinanze di piazza “Fabiana Luzzi”, nell’area urbana coriglianese. Secondo i primi accertamenti, un’auto stava effettuando la manovra di sorpasso. In una delle due utilitarie, inoltre, presente anche un minore. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma le vetture risultano comunque danneggiate. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale per ripristinare il traffico e sedare la lite scoppiata tra i coinvolti a seguito del sinistro.