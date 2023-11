Imprese: Urso, ‘false coop penalizzano lavoro onesto, pronti ad avviare nuova stagione’

StrettoWeb

Milano, 23 nov. (Adnkronos) – “Con l’accordo sottoscritto ieri dal Mimit e dalla procura di Roma per rendere maggiormente effettiva l’attività di vigilanza, indagine e contrasto dell’illegalità all’interno del sistema cooperativo, abbiamo rafforzato la collaborazione prevedendo scambio di dati informazioni e notizie sulle materie e sui procedimenti. Questo è un primo passo che apre la strada, a livello nazionale, attraverso l’adesione all’accordo da parte di altre procure. L’impegno del ministero sul fronte della legalità è molto forte”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso intervenendo in video collegamento all?evento ‘Lavorare meglio, questione di Logistica’, in corso a Palazzo Pirelli, a Milano.

E dunque, ha aggiunto Urso rivolgendosi ai rappresentanti delle imprese della logistica, “accolgo con favore la vostra proposta di avviare momenti di confronto per difendere l’occupazione e contrastare coloro che nell’attività si servono di sistemi illeciti. Sono convinto che lavorando insieme possiamo avviare una nuova stagione e arginare i fenomeni degenerativi sottesi alla falsa cooperazione”.

“La cultura della legalità e della sicurezza -ha concluso- sono le leve indispensabili per investire della responsabilità sociale chi lavora; oltre a danneggiare i lavoratori, questo fenomeno falsa terribilmente le condizioni di mercato penalizzando proprio chi lavora onestamente, che noi, invece, dobbiamo valorizzare”.