Il “Viaggio al Centro delle Competenze”: inaugurata la prima tappa al Palacultura di Messina

Oggi, mercoledì 15 novembre, al Palacultura di Messina ha preso il via la prima tappa dell’evento “Viaggio al Centro delle Competenze: dalle Soft alle Hard Skills per l’ingresso nel mondo del lavoro”. Presente il sindaco Federico Basile, hanno preso parte all’appuntamento l’assessora alle Politiche giovanili e alla Formazione Liana Cannata, che ha promosso l’iniziativa nell’ambito di “YoungMe”, e gli assessori Pietro Currò, Vincenzo Caruso e Roberto Cicala; oltre ad una delegazione di consiglieri comunali e il Provveditore agli Studi Stello Vadalà.

La manifestazione, finalizzata ad offrire agli studenti e ai giovani messinesi un’opportunità di acquisire, fare emergere e sviluppare le competenze essenziali richieste nel mondo del lavoro moderno, ha registrato una partecipazione massiccia di studenti e giovani under 30, desiderosi di investire nel proprio futuro attraverso l’acquisizione di competenze trasversali e settoriali. All’evento ha dato un significativo contributo la presenza di Vincenzo Schettini, il professore più amato d’Italia, che ha partecipato attivamente condividendo la sua vasta esperienza e saggezza nel campo, stimolando il dibattito sulla formazione e sulle prospettive professionali.

L’iniziativa “Viaggio al Centro delle Competenze” si propone di essere un ponte concreto tra il mondo accademico e quello lavorativo, preparando gli studenti a sfide e opportunità reali.

A tal fine, gli info point allestiti durante l’evento hanno favorito il confronto tra i partecipanti e le realtà giovanili più attive sul territorio, interazioni costruttive per fornire ai giovani l’opportunità di connettersi direttamente con associazioni e startup. Il percorso proseguirà nei giorni 27 e 28 novembre prossimi, con workshop per acquisire competenze e proposti da organizzazioni di rilievo, tra cui Servizio Civile, Fablab, Startup Messina, Radio Zenith, Enjoy Sicily, Mediterranea Trekking, Pegaso, Mednight, Associazione Bios, Associazione Impronte, Accademia On Stage, Fondazione Albatros, SmartMe, e Imprendo.