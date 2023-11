Il centro commerciale Tremestieri ha acceso le luci del suo sfavillante Natale 2023

StrettoWeb

Alle18,38 di ieri (venerdì 24 novembre) si sono accese le luci del Natale del Centro Commerciale Tremestieri. Le due grandi torri a sinistra ed a destra dell’ingresso sono diventate color oro ed accanto anche il grande Albero di Natale è diventato sfavillante colorando d’oro tutta la zona prospiciente l’ingresso e richiamando anche l’attenzione dei visitatori e dei passanti.

Tutti con il naso all’insù per ammirare il maestoso albero di luci color oro alto ben 12 metri e con una base di 5 metri che è possibile attraversare al suo interno, fare foto, selfie, scambiarsi regali o semplicemente incontrarsi per lo shopping al Centro Commerciale Tremestieri.

All’interno fra i piani delle Gallerie sono stati posizionati gli addobbi giganti ed altri abbellimenti che fino al 6 gennaio caratterizzeranno l’atmosfera della Feste al Centro Commerciale Tremestieri.

“Il grande albero è un dono che il Centro Commerciale Tremestieri ha voluto fare all’intera zona sud affinché anche questa parte della città di Messina abbia un simbolo coinvolgente ed un luogo di aggregazione per le feste.” Ha dichiarato lo shopping manager del Tremestieri Domenico Rinaldi. “Ed ovviamente ci sarà anche molto altro che vi invito a scoprire.”

Gli eventi natalizi del Centro Commerciale entreranno nel vivo sabato 2 e domenica 3 Dicembre con gli show dal vivo delle “Principesse e Super Eroi” che animeranno le gallerie del Centro per due giornate indimenticabili dedicate a tutti i bambini.

Dall’ 8 al 10 dicembre e dal 15 al 17 dicembre “Tutti pazzi per i mattoncini” due weekend per gli appassionati dei giochi “tipo lego” per dare spazio alla propria fantasia e per ammirare una mostra davvero singolare.

Sempre l’8 dicembre, giorno che da il via alle Feste al Centro Commerciale Tremestieri si aprirà la Casa di Babbo Natale che resterà aperta fino al 24 dicembre con tante sorprese che presto saranno svelate.

Band di animazione itinerante il 16 dicembre e le performances degli “Slinky Man” dentro i tubi colorati il 22 e 23 dicembre assicureranno tanto divertimento e la possibilità di assistere ad esibizioni originali.

Tanti motivi per vivere il Natale al Centro Commerciale Tremestieri che fino al 6 gennaio promette divertimento, aggregazione e piacere dello shopping.