Gratteri sullo scherzo telefonico a Giorgia Meloni: “non penso che due comici russi possano avere tanta accortezza per fare quello che hanno fatto”

StrettoWeb

Continua ad essere un argomento ancora caldo lo scherzo telefonico dei due comici russi al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Anche il magistrato Nicola Gratteri è intervenuto ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’. Il magistrato ha affermato: “formalmente sono stati due comici russi che hanno fatto questo scherzo. Non penso che due comici russi possano avere tanta accortezza per fare quello che hanno fatto“.

Uno dei due comici russi si è spacciato attraverso l’ufficio diplomatico di Palazzo Chigi come presidente dell’Unione Africana e Giorgia Meloni ha rilasciato dichiarazioni sulla guerra in Ucraina, sull’arrivo degli immigrati sulle coste italiane e su altri temi “caldi” dell’agenda internazionale (come, per esempio, la questione libica).

Il comico russo Lexus ha raccontato: “abbiamo parlato quasi mezz’ora. Se il vostro premier ha tanto tempo per divertirsi in questo modo posso dire che ha tanto tempo da spendere“. “Voleva continuare a parlare, noi abbiamo chiuso la conversazione. Avevamo già ricevuto le risposte sull’Ucraina e i migranti in Europa, tutto quello che interessa non solo per noi cittadini russi ma per tutto il mondo“. “Io penso che non si sia accorta dello scherzo, mi dispiace ma è così. Penso che lei raccontava e diceva quello che pensa e non ha voluto nascondere quello che pensa. È una persona viva, che parlava“.