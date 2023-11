Governo: Vaccari (Pd), ‘arroganza Lollobrigida allontana cittadini da istituzioni’

StrettoWeb

Roma, 22 nov (Adnkronos) – “Voglio davvero complimentarmi con il ministro Lollobrigida! Perché dopo aver rivendicato con forza in Parlamento il rispetto delle istituzioni, in forza del suo ruolo di ministro, impone ad un treno di fermarsi in una stazione non prevista, come se stesse viaggiando su un taxi privato. Una modalità di comportamento dalla quale traspare l?arroganza del potere degna del peggior Marchese del Grillo”. Lo dichiara Stefano Vaccari, capogruppo Pd della commissione Agricoltura e segretario di presidenza della Camera.

“I complimenti vanno pertanto a chi come lui e altri suoi colleghi di governo ogni giorno contribuisce ad allargare sempre di più il distacco dei cittadini dalla politica e dalle istituzioni?, aggiunge.

