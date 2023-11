Governo: Rosato, ‘telefonata? Responsabilità di qualche incompetente a P.Chigi’

StrettoWeb

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ?Intanto questi sono due professionisti degli scherzi, cosa che non giustifica anzi mette in guardia. L’errore che è avvenuto a Palazzo Chigi è molto grave, bisogna assolutamente trovare le responsabilità non tanto per l?aspetto punitivo, quello sarà un aspetto di cui dovrà occuparsi chi ha la responsabilità politica di Palazzo Chigi, ma per chiudere le falle che si sono create perché sono molto fastidiose e molto pericolose”. Così Ettore Rosato, membro del Copasir, a Radio Roma Sound.

“Io in tutto questo vedo delle responsabilità tecniche e amministrative, non capisco chi voglia fare la guerra alla Meloni su questo, ovviamente non è lei che si registra da sola. Lei ha difeso la situazione con l’Ucraina, lo ha fatto in maniera ragionevole. Lei era convinta di parlare con un presidente africano, non lisciando il pelo ma dicendo le cose come stanno. Ora però attenzione a non far succedere più queste cose?.

?Se qualche testa rischia di saltare? Su questo penso che ci sia ragionevolezza nel far saltare qualche testa. Probabilmente c?è stato qualche incompetente che è andato in un posto dove la competenza è indispensabile quindi su questo uno sforzo evidentemente a Palazzo Chigi dovevano farlo?. Aggiunge Rosato: “Il nostro sistema di prevenzione si è dimostrato efficace in questi anni e questa efficacia non giustifica l’abbassare la guardia, anzi di questi tempi va alzata moltissimo”. Secondo Rosato non c’è un “regia” dietro quanto accaduto, nè che abbia indebolito Meloni: “Il vero attacco al presidente Meloni penso arrivi dall’incapacità di trovare soluzioni ai problemi economici del paese perché agli italiani interessa questo?.