Governo: Paita (Iv), ‘Salvini venga in aula a chiarire su Lollobrigida’

StrettoWeb

Roma, 22 nov (Adnkronos) – ?È necessario che il ministro Salvini venga in Aula al più presto per chiarire la vicenda del ministro Lollobrigida, che secondo ricostruzioni giornalistiche, avrebbe chiesto di far effettuare ad un Frecciarossa una fermata straordinaria a Ciampino per farlo scendere dal treno. Un comportamento intollerabile per un rappresentante del governo”. Lo annuncia la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“La notizia è confermata? Salvini ne era a conoscenza? Chi ha chiesto a Trenitalia di effettuare lo stop? Chi lo ha autorizzato? A queste e ad altre domande il ministro delle Infrastrutture deve dare al più presto una risposta al Parlamento e al Paese”, aggiunge Paita.