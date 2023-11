Governo: Mantovano, ‘all’estero con Meloni percepito come stabile’

StrettoWeb

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Il primo aspetto che credo qualifichi questo governo sul piano internazionale è che ne viene colta una prospettiva di stabilità, e non è un elemento marginale: la presidente Meloni nei primi incontri coglieva negli interlocutori internazionali il dubbio riguardo al fatto che fosse sempre lei a guidare il governo fino al prossimo incontro o un altro presidente” al suo posto. “Aver dato una prospettiva di stabilità consente di poter costruire qualcosa che guarda lontano e non è una cosa di poco conto”. E’ “una prospettiva che consente in tutti gli ambiti di poter costruire qualcosa, sia in Europa sia in uno scenario più ampio”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nell’ambito del Forum ‘Europa rapita: dove ritrovarla’, promosso dalla Fondazione Iniziativa Europa, in corso a Stresa (VB).

“Noi senza mettere in discussione l’europeismo, non condividiamo, come molti altri, il dirigismo europeo. Il fatto che l’immigrazione sia una voce stabile di cui si discute sempre e finalmente anche con qualche risvolto concreto è qualcosa che sottolinea il ruolo dell’Italia nel ricondurre l’attenzione su temi che riguardano l’Europa e in modo particolare la nostra nazione”.