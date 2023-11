Giustizia: Bazoli (Pd), ‘in commissione al Senato governo fa ostruzionismo alla maggioranza’

StrettoWeb

Roma, 14 nov (Adnkronos) – “Oggi in commissione giustizia, quando ci apprestavamo a discutere gli emendamenti sulla legge che disciplina il sequestro degli smartphone, di iniziativa della maggioranza, il governo è intervenuto per chiedere uno slittamento per non meglio precisate necessità di approfondimenti tecnici. In altre parole, il governo ha oggi inaugurato l’inedita stagione dell’ostruzionismo alla sua maggioranza”. Lo dice il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia al Senato.

“Più che pensare a riforme epocali, sarebbe già qualcosa se al ministero delle giustizia si occupassero di mettere un po’ d’ordine alla totale confusione?, aggiunge Bazoli.