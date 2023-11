Giornata violenza sulle donne, Villafranca Tirrena si sveglia tappezzata di manifesti: tutte le FOTO

StrettoWeb

Questa mattina, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, Villafranca Tirrena si è svegliata tappezzata di manifesti anonimi, appesi soprattutto alle vetrine delle attività commerciali. Ad affiggere i manifesti un gruppo di donne, che hanno ritenuto di non rivelare la propria identità “per non distogliere l’attenzione dal contenuto del messaggio, che è l’unica cosa che ci interessa”.

Le stesse hanno poi lanciato un flash mob digitale, chiedendo agli utenti dei social di cambiare la propria immagine del profilo e della copertina. A corredo dell’articolo tutte le immagini.