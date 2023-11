Gioia Tauro, sport e disabilità: raccolti quasi 2.500 euro per l’acquisto di canestri Baskin e defibrillatori

StrettoWeb

“La Calabria che Dona” prende forma. La Famiglia Angilletta e tutti gli sponsor della serata avevano destinato l’intero ricavato della manifestazione all’Associazione “Gli Angeli Di Pollicino APS” che, in partnership con la “Diabaino Vip della Piana” ed il CSI Reggio Calabria, si occupa nella piana di Sport e Disabilità. Un importo pari a € 2.435.00, che nella giornata di ieri si è concretizzato nell’acquisto di due canestri baskin e due defibrillatori semi-automatici.

La rete Associativa, dopo aver intrapreso un percorso di formazione sia per l’utilizzo del defibrillatore sia per lo svolgimento delle sessioni sportive baskin, ha messo a disposizione della comunità il materiale acquistato posizionando presso il PalaMangione i due canestri ed uno dei defibrillatori e avviando una collaborazione con il Comune per il posizionamento di un secondo defibrillatore in un area pubblica esterna Cittadina. Un’operazione che, oltre all’aggiunta di risorse sociali proprie per garantire un impegno d’acquisto pari a € 2.559,98, ha visto realizzarsi un ulteriore donazione, sotto forma di importantissima scontistica, applicata dalla Disposan S.R.L. che, sposando il progetto, ha abbattuto parte degli importi permettendo l’acquisto del secondo defibrillatore affidato al Primo Cittadino.

“Siamo pienamente soddisfatti del lavoro svolto e della generosità di questa magnifica cittadina e di tutti coloro che, anche non appartenendo alla nostra città, hanno deciso di investire con noi in questo progetto. Da tempo sosteniamo che la disabilità può e deve essere un valore aggiunto e con la donazione alla comunità di questi dispositivi possiamo realmente concretizzare il nostro pensiero. Lasciare un segno del nostro passaggio è e deve essere il motore che spinge ogni ente del terzo settore che tale voglia chiamarsi”, ha detto il Presidente Antonino Lo Verso.