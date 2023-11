Ginnastica Ritmica, pioggia di Medaglie d’Oro per la Società Gebbione: i nomi delle vincitrici

StrettoWeb

La Palestra CONI di Catanzaro ha ospitato domenica 12 novembre, alla presenza di un numerosissimo ed entusiasta pubblico, i Campionati Regionali Individuali di Ginnastica Ritmica a cui hanno partecipato oltre 80 ginnaste in rappresentanza delle principali società della Regione. Come di consueto la Società Ginnastica Gebbione è risultata assoluta protagonista con la conquista di ben 7 medaglie d’oro, 2 d’argento e un bronzo.

Di seguito i nomi delle ginnaste della Società Gebbione con i titoli conquistati:

Praticò Asia 1° posto nel Campionato GR Silver LA1 Allieve 4 ;

Nocera Manila 1° posto nel Campionato GR Silver LA1 Senior 2;

Sergi Marianna 1° posto nel campionato GR Silver LA2 Junior 1;

Ferrara Silvia 1° posto nel Campionato GR Silver LA2 Senior 2;

Borzumati Marta 1° posto nel Campionato GR Silver LB1 Allieve 4;

Macheda Giorgia 1 posto nel Campionato GR Silver LB2 Allieve 4;

Costantino Greta 1° posto nel Campionato GR Silver LC Allieve $;

Marcianò Alessandra 2° posto nel Campionato GR Silver LD Alleve 4;

Bruzzese Ilenia 2° posto nel Campionato GR Silver LA2 Senior 2;

Tsulukidze Annalisa 3° posto nel Campionato GR Silver LC Allieve 1 .

Tutte le ginnaste della Società Gebbione hanno evidenziato l’ottima impostazione tecnica di cui dispongono ,unita ad una buonissima preparazione fisica, frutto del duro lavoro svolto quotidianamente in palestra. Queste affermazioni che fanno seguito agli eccellenti risultati ottenuti dalla Società Gebbione ai Campionati Nazionali di fine giugno a Rimini, con la conquista di Cinque Titoli Italiani, sia individuali che di squadra , sono motivo di grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico della Società con in testa la direttrice tecnica Prof.ssa Rosa Cristiano e le istruttrici Caterina Frosinone, Maria Condello, Noemi Cristiano e Caterina Orsino.