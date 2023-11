Ginnastica Artistica, il reggino Simone Mattaliano è Medaglia d’Argento ai Campionati Italiani Individuali Gold

StrettoWeb

Andati in scena dal 17 al 19 Novembre, a Fermo, i Campionati Italiani Individuali Gold settore GAM hanno decretato i nuovi campioni nazionali nelle categorie Junior (1,2 e 3) e Senior. È in questo scenario ricco di emozioni che il ginnasta Simone Mattaliano, classe 2009, punta di diamante della A.S.D. Ars Gymnica e attuale Campione Interregionale, primeggia nella qualifica di specialità su oltre 40 atleti, aggiudicandosi un pass per la finale a 8.

Gara intensa ed emozionante, quella fra i migliori 8 ginnasti specialisti d’Italia ai vari attrezzi, che ha visto Mattaliano eseguire due ottimi salti, conquistando il titolo di Vice Campione Italiano categoria J1 specialità Volteggio e dimostrando che anche a Reggio Calabria si fa della buona ginnastica. “Risultato meritato che arriva dopo anni di allenamenti e sacrifici, atleta che conferma la sua perseveranza e passione per questa disciplina” hanno affermato i tecnici Salvatore Frascati e Rosa Calabrese che lo seguono dal primo giorno. “Da qui in avanti si può e si deve crescere ancora. Il futuro? Proseguire con l’attività agonistica puntando a un campionato di Serie C a squadra ed al concorso all around”.