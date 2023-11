Gerace, tutto pronto per la Festa di San Martino

StrettoWeb

“Non solo tanto buon cibo, ma anche divertimento con i gruppi musicali presenti ed Arte e cultura con i monumenti aperti”, a dirlo “Jerax Confcommercio”, Associazione dei Commercianti di Gerace insieme con la Pro-Loco.

Con il patrocinio del Comune di Gerace, e della Confcommercio Reggio Calabria, è previsto per il 12 novembre 2023 dalle ore 18.00, un pomeriggio “all’insegna del divertimento e del vino novello accompagnati da prodotti tipici della stagione come castagne, zeppole, Frittole, Baccalà. Per l’occasione anche le Chiese ed i Monumenti geracesi resteranno aperti per una visita gratuita. Gli Hotels ed i B&B hanno definito delle tariffe molto convenienti per pernottare nel settimo Borgo più bello d’Italia. L’auspicio è che da tutta la Provincia di Reggio Calabria, domenica 12 Novembre scelga di trascorrere una giornata coinvolgente nel ricercato Borgo di Gerace”.