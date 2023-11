Futsal femminile, la T&T Royal Lamezia sconfitta col Città di Falconara

StrettoWeb

T&T Royal Lamezia ancora a zero punti in questo campionato di serie A. Nonostante il gioco solido e organizzato, il risultato finale non è stato a suo favore e ha dovuto accettare la sconfitta contro una squadra sicuramente più blasonata. Malgrado ciò, la squadra può comunque essere orgogliosa della prestazione e deve continuare a lavorare duramente per migliorare e ottenere risultati positivi nelle prossime partite.

La partita. La Royal parte subito bene e aggredisce le avversarie, si lotta molto ma sono poche le conclusioni a rete. L’allenatore avversario fa entrare in campo l’ex di giornata, Silvia Praticò, che dopo pochi secondi sblocca il risultato. Le biancoverdi reagiscono ma Falconara è un muro insormontabile. La Royal prova ad accelerare ma le doriche rispondono bene ad ogni attacco. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per Falconara.

Al rientro le biancoverdi sono ancora più agguerrite e sfiorano più volte il pareggio. Come succede spesso nello sport, nel momento migliore arriva la doccia fredda con il gol di Ferrara su azione di calcio d’angolo. La Royal si catapulta in avanti alla ricerca di un gol che possa riaprire la partita, ma le biancoverdi sono imprecise o trovano sempre la risposta di una grande Sestari. Falconara è brava così a controllare la partita e pungere le avversarie. Arriva il terzo gol ad opera di Soldevilla. Le biancoverdi giocano col cuore ma le doriche sono implacabili e realizzano due reti che sicuramente non meritavano un passivo così largo. Getulio prova a mettersi la squadra sulle spalle alla ricerca della rete della bandiera.

L’occasione arriva a 12 secondi dalla fine con un calcio di rigore per fallo di mani in area ma la stessa fuoriclasse brasiliana manda a lato alla destra del portiere. Fine delle ostilità, appuntamento alla vittoria rinviato a domenica prossima quando la Royal affronterà in casa Montesilvano.