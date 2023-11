Futsal femminile, Concetta Primavera nuovo rinforzo della Reggio SC Michele Priolo

StrettoWeb

L’APS Reggio Sporting Club-Michele Priolo è lieta di ufficializzare l’arrivo della calciatrice Concetta Primavera. Universale classe 1987, Concetta giunge in riva allo Stretto dopo aver contribuito nella passata stagione alla promozione in A del Lamezia, con cui tra l’altro ha anche disputato il massimo campionato. In carriera ha indossato anche le casacche di Vittoria, Real Lions Ancona, Torres e Team Scaletta. Esperienza, classe, tecnica ed importante apporto in zona-gol e zona-assist, tutte al servizio del roster di mister Scopelliti. Grande soddisfazione da parte della società reggina, con il direttore sportivo Demetrio Romeo autore di un altro importante innesto.

PRIMAVERA – “Dopo tanti anni, Demetrio è riuscito a fare centro (ride, ndr) – le prime dichiarazioni di Primavera – Sono contenta di approdare a Reggio. Conosco bene Demetrio da un po’ di anni, mentre nella scorsa stagione ho avuto modo di conoscere la presidentessa Emy, una bella persona, e tutto lo staff dirigenziale. Il mister è molto preparato e le ragazze formano un gruppo simpatico ed unito. Non mi resta che rimettermi in gioco e dare il 110%. Spero di dare il mio contributo alla squadra ed insieme toglierci tante soddisfazioni. L’obiettivo? Crescere allenamento dopo allenamento e partita dopo partita”.

ROMEO – “Il mio lavoro non finisce mai. Continuo giorno dopo giorno a cercare di fare del mio meglio per questa squadra che merita questa categoria. Dopo Stuppino, Porpiglia e Florio arriva anche primavera ad innalzare il livello di questo roster. Chiunque segue questo sport, sa bene che Primavera è sempre stata a livelli importanti nei campionati nazionali che ha disputato ed anche vinto. Darà di certo un apporto non indifferente alla squadra, in termini di esperienza, tecnica e qualità. Diciamo che è stata prese al pari di Stuppino, non solo per il curriculum impressionante, ma anche per fare da traino per le ragazze con meno esperienza. L’ho voluta fortemente, non è stata una trattativa facile, ma alla fine siamo riusciti a fare un ottimo acquisto”.

DOMANI IL CASTELLAMMARE – Intanto domani (domenica) alle ore 16, la squadra reggina ospita le trapanesi del Castellammare per la quarta giornata di campionato. Obiettivo centrare la prima vittoria stagionale.