Frana sulla ss177 ‘Silana di Rossano’: come cambia la viabilità

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha consegnato gli interventi di ripristino della strada statale 177 ‘Silana di Rossano’ lungo il tratto compreso tra il km 6,000 ed il km 42,000. Gli interventi interesseranno più punti della statale 177 e riguarderanno, tra gli altri, la ricostruzione del tratto della statale interessato da un evento franoso in corrispondenza del km 36,450, nel territorio comunale di Longobucco, in provincia di Cosenza, per il quale si è reso necessario interdire il transito veicolare. I lavori, consegnati al RTI CONSORZIO STABILE AUREA – MAZZEI SALVATORE S.R.L. – DRG SRL – LAVORI STRADALI S.R.L. – I.B.R.S. S.R.L. per un importo complessivo di investimento di circa 1 milione e 700 mila euro.