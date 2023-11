Giornata contro la violenza sulle donne, Ammi e la Fidapa Messina illuminano di arancione Palazzo Zanca

StrettoWeb

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre alle ore 16,30 alla presenza del Sindaco Federico Basile e del Consigliere Comunale Dario Carbone grazie alle Sezioni Ammi di Messina, presieduta da Lilly Cuomo Cavallaro e la Fidapa Messina, presieduta da Emanuela Tigani.

Palazzo Zanca si illuminerà di Arancione colore scelto dall’ONU, quale simbolo per un futuro senza la violenza di genere e per commemorare tutte quelle donne che sono state brutalmente strappate alla vita. L’invito rivolto alle donne è quello di non arrendersi mai per non rinunciare alla speranza di un futuro migliore.