La Fibra 2Giga arriva nelle piccole comunità calabresi a costo zero

Nel Comune di Altilia arriva finalmente la connessione internet veloce grazie alla collaborazione con la 2Giga che permetterà a tutta la comunità di avere accesso ad internet senza il problema della scarsa velocità. Sino a questo momento nessun operatore aveva raggiunto l’obiettivo di velocizzare la linea internet ad Altilia perché spesso gli operatori decidono di non investire nelle zone periferiche o nelle piccole comunità. Questo però non accade nel caso della 2Giga che invece crede nel futuro delle piccole comunità e soprattutto desidera dare a tutti la possibilità di connettersi ad internet senza limiti di velocità.

Soddisfazione per il primo cittadino di Altilia, Pasquale De Rose, che dichiara: “sono contento ed esprimo soddisfazione e ringraziamento alla 2Giga, che ha proposto la fibra in un territorio che ne aveva bisogno. Questo soddisfa l’esigenza dei cittadini di Altilia, delle zone limitrofe e rurali. Un vantaggio anche per gli uffici comunali che spesso ha ritardi nella richiesta di finanziamenti o nella presentazioni di progetti alla Regione Calabria a causa sinora di una scarsa connessione internet”.

Il problema è adesso superato grazie alla lungimirante scelta di aderire al progetto unico della 2Giga. La 2giga nasce nel 2010 con l’obiettivo di fornire agli utenti che risiedono in estrema periferia la connessione a Larga Banda. L’obiettivo nel 2010 era quello di fornire la stessa prestazione agli utenti che fino a quel momento erano praticamente isolati, ma mantenendo un costo tra i più bassi d’Italia.

“Le esigenze di velocità in soli 10 anni sono aumentate in maniera esponenziale. La richiesta di velocità sempre più alta, richiede lo sviluppo di nuove tecnologie” dichiara Alessio Capula, titolare della 2Giga. “La fibra è il mezzo di trasporto più adatto ma ha un grosso problema: i costi di posa e attivazione sono molto alti. Ad oggi sono stati finanziati decine di milioni di euro a Fibercop e Openfiber per posare la fibra in Italia. Il problema da risolvere era quello di trovare un metodo unitamente a una Tecnologia che riduce notevolmente i costi. Abbiamo sviluppato e brevettato un nuovo sistema che rende il passaggio fibra poco costoso e per nulla invasivo. Allo stesso tempo sono stati ridotti notevolmente i tempi di ripristino in caso di guasto“.

“Stiamo facendo accordi con alcuni Comuni Calabresi. Sperimentiamo la nostra idea sul campo e copriremo le estreme periferie in fibra. I cittadini saranno proprietari della fibra così come lo sono per l’impianto idrico, impianto illuminazione, strade comunali ecc. Nasce un nuovo modo di concepire il trasporto dell’informazione. Non più monopolio di pochi, ma la fibra comunale rappresenterà il supporto più usato per il trasporto di internet. Ogni cittadino si prenderà cura del bene e diventerà un collaboratore importante per gli interventi di primo livello”.

“E’ una rivoluzione concettuale e tecnica che avrà al centro i cittadini i quali saranno riferimento per la manutenzione e controllo di primo livello” continua Alessio Capula. “Al Comune verrà resa disponibile una parte di fibra per altri utilizzi. Videosorveglianza, controllo acquedotti, controllo traffico, controllo incendi. Inoltre sarà consentito ai gestori mobili di portare il 5g nelle estreme periferie attraverso connessioni Wi-fi. Sarà un grosso passo anche per riduzione dell’inquinamento elettromagnetico“ conclude il titolare della 2Giga.

Un vantaggio unico per il Comune di Altilia che come tanti altri della regione ha deciso di aderire ad un progetto unico in Italia che va oltre i gestori standard e porta la connessione veloce ovunque a costi davvero competitivi e senza nessun investimento pubblico o contributi del cittadino. Una lungimiranza lodevole quella del sindaco De Rose e di tutti coloro che hanno scelto un progetto innovativo che porta la Calabria nel futuro superando il problema del Digital che, da sempre, affligge la nostra regione e in particolare i territori rurali.