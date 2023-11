F1: Verstappen, ‘importante aver superato Norris al via, spero di rivincere domani’

StrettoWeb

Interlagos, 4 nov. – (Adnkronos) – “Da questa sprint abbiamo recuperato molti dati, certamente spero di ripetere il risultato di oggi nella gara di domani. Era importante cercare di superare Norris in partenza. Lo slancio iniziale non è stato fantastico, ma poi sono riuscito ad affiancarlo e passarlo”. Così Max Verstappen dopo la vittoria nella gara sprint del Gp del Brasile.

“La gestione gomme è stata dura, ma ho cercato di tenere un passo costante per evitare problemi -aggiunge il campione del mondo della Red Bull-. Lo scorso anno abbiamo avuto delle difficoltà, oggi invece è andato tutto meglio. Abbiamo appreso tanto da questa gara, spero di vincere domani”.