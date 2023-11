EY: Ceo Antonelli, ‘il nostro premio celebra imprenditori che sanno distinguersi’

StrettoWeb

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – ?Con il Premio EY L?imprenditore dell?anno celebriamo da 26 anni le storie di imprenditrici e imprenditori che hanno saputo distinguersi e scrivere pagine di successo per le proprie aziende e persone. Anche in questo periodo complesso di fragilità economica, e un PIL che stimiamo che in Italia crescerà dello 0,7% nel 2023 e dello 0,8% nel 2024, i leader italiani dimostrano di saper reagire reinventando i modelli di business e puntando su innovazione, flessibilità e talento?.?Lo ha detto Massimo Antonelli, Ceo di EY in Italia e Coo di EY Europe West.

La cerimonia di quest?anno ha voluto celebrare in particolare il tema dell?arte: un grande imprenditore, proprio come un grande artista, affronta e vince le sfide del futuro attraverso la capacità di trasformare la realtà con visione strategica e innovazione.

?E? un onore poter celebrare ogni anno le eccellenze dell?imprenditoria italiana, vero punto di forza del nostro Paese e del nostro tessuto economico. Nel Dna di EY c’è da sempre la volontà di supportare imprenditrici e imprenditori e aiutarli a superare le sfide dei nostri tempi. Credo che sia proprio questo nostro impegno a rendere così speciale il Premio, insieme al contributo della nostra Giuria indipendente che anno dopo anno valorizza l?unicità e il valore ineguagliabile del tessuto imprenditoriale del Paese?, ha aggiunto Enrico Lenzi, responsabile Italia del Premio EY ‘L?imprenditore dell?anno’.