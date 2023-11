Evade dai domiciliari e tenta una rapina: in carcere un pregiudicato di Cosenza

StrettoWeb

Grande spavento a Cosenza: personale della Squadra Volante di Cosenza ha fermato un soggetto pericoloso che ha tentato una rapina in pieno centro cittadino. L’individuo, armato, si è avvicinato ad un cittadino in procinto di aprire il portone d’ingresso del proprio stabile e lo ha fermato minacciandolo. Munito di coltello, ha intimato la vittima di consegnargli il denaro di cui era in possesso. Quest’ultimo però, è riuscito a sfuggire al ladro e a scappare per la tromba delle scale fino al suo appartamento.

Dopo aver sporto denuncia, gli agenti nelle vicinanze, grazie anche alla descrizione del malcapitato, è riuscito quindi ad individuare e a bloccare il responsabile il quale, a seguito di controlli, è risultato essere sottoposto ai domiciliari da cui era evaso. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per i reati di tentata rapina aggravata ed evasione e trasferito in carcere.