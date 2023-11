Europee: Gasparri, ‘sarà Cuffaro a valutare come affrontare le Europee’

StrettoWeb

Taormina, 19 nov. (Adnkronos) – “Arrivato al grande convegno di Forza Italia in Sicilia a Taormina, interpellato dai giornalisti sulle prossime elezioni europee ho avuto espressioni cortesi e di apertura che, per mia colpa, forse non sono state chiare. Ho semplicemente detto che a mio avviso Forza Italia sarà presente alle elezioni europee con il suo simbolo, con la nostra bandiera, il nome del nostro fondatore Berlusconi e la dicitura Partito Popolare Europeo, che rappresentiamo in Italia e del quale, da tempo, il nostro segretario Antonio Tajani è vicepresidente. Cosa che con più autorevolezza ha detto oggi Tajani”. Così il senatore Maurizio Gasparri. “E sotto il nostro simbolo, ho detto e ripeto, penso sarebbe ragionevole vedere quanti si riconoscano nei valori del popolarismo europeo e del movimento fondato da Silvio Berlusconi. Tanto è vero che in tutta Italia raccogliamo nuove e qualificate adesioni – spiega – Insieme ai 100mila cittadini che si sono iscritti al nostro movimento. Da tempo per il mio impegno giro tutta l?Italia e per mia distrazione non mi ero accorto che il movimento dell?amico Cuffaro, che ben conosco e rispetto, si fosse esteso dalla Sicilia a tutta Italia. Come è suo ovvio pieno diritto. Quindi sarà lui in primo luogo a valutare come affrontare le elezioni europee con soglia di sbarramento al 4%”. “Escludo che Forza Italia faccia liste con simboli diversi o ?insieme? ad altri ?partiti nazionali?. Altro è aprirsi a quanti condividano sui vari territori i valori del Ppe, che noi rappresentiamo da tempo dalle Alpi al Lilibeo. Su ciò le scelte le farà il nostro movimento nel suo insieme e nessuno di noi a titolo individuale?, conclude.