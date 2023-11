Escalation criminale a Corigliano-Rossano: ignoti tentano di incendiare una Jaguar

StrettoWeb

L’escalation criminale che sta interessando la Sibaritide e, più nello specifico, la città di Corigliano-Rossano, sta creando una situazione allarmante tanto che il sindaco Stasi, in Prefettura, ha chiesto di agire nell’immediato per fermare la violenza. L’ultimo episodio (ormai quotidiano) risale a poche ore fa ma, fortunatamente, il pericolo è stato scampato. Ignoti hanno infatti cercato di appiccare fuoco alla Jaguar di un noto professionista: il vile attentato stava per accadere in una delle traverse di via Nazionale, nell’area urbana di Corigliano ma alcuni cittadini, capendo l’intenzione, sono riusciti a a sventare il pericolo. Sono stati prontamente allertati i Carabinieri che stanno setacciando la zona per risalire ai responsabili: l’auto non ha subito gravi danni ma la paura è tanta.