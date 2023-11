Era accusato di bancarotta fraudolenta: imprenditore reggino assolto da tutte le accuse | DETTAGLI

StrettoWeb

A seguito della dichiarazione di fallimento di una società di costruzioni attiva nel settore dell’edilizia residenziale, la Procura della Repubblica di Monza – territorialmente competente in funzione della sede legale dell’impresa – aveva iscritto il legale rappresentante, l’imprenditore reggino ma da anni operante in brianza F.Q., nel registro degli indagati per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata.

Dalla attività di indagine, costituita sia dalla analisi tecnica operata dal curatore fallimentare nominato dal Tribunale che dagli accertamenti investigativi effettuati della polizia giudiziaria, era emerso come l’amministratore non solo avrebbe distratto ingenti risorse della società ma, allo scopo di assicurarsi tale ingiusto profitto, avrebbe altresì tenuto le scritture contabili in modo da rendere impossibile la compiuta ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari dell’impresa.

Conseguentemente, F.Q. veniva rinviato a giudizio per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale: il giudizio di primo grado si concludeva con una assoluzione per il primo reato, e con una condanna per l’altro. La sentenza di condanna veniva appellata dal costruttore.

La Corte di Appello di Milano, alcuni giorni addietro, in accoglimento delle doglianze difensive avanzate dal legale dell’imprenditore – l’Avv. Alfredo Foti del Foro di Roma – ha invece riformato la sentenza di primo grado ed ha assolto l’imputato.

In particolare, il penalista ha sostenuto che la condotta contestata al proprio assistito avrebbe, al più, potuto configurare l’ipotesi delittuosa di bancarotta semplice documentale, considerato che lo stato di apparente incompletezza ed irregolarità nella tenuta contabile non era certamente ascrivibile – quantomeno stando alle risultanze dibattimentali, ed in assenza di prova contraria – ad un comportamento volutamente fraudolento e decettivo, ovvero finalizzato ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della società, quanto semmai ad una mera negligenza colposa nella gestione della contabilità.

Conseguentemente, il legale ha avanzato richiesta di riqualificazione del reato e, stante i differenti termini di prescrizione dei due reati, richiesta di estinzione dello stesso.

Richieste interamente accolte non solo dai Giudici ma, ancor prima, anche dallo stesso Procuratore Generale, il quale ha concluso la propria requisitoria chiedendo l’accoglimento dell’appello dell’Avv. Foti.

Il costruttore F.Q. è stato, così, infine assolto anche dall’ulteriore e residua imputazione, così scongiurando anche la confisca patrimoniale e le misure accessorie che gli avrebbero impedito di continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale.