Si terrà nell’estate 2024, il concerto di Ed Sheeran a Malta. Il famoso cantautore britannico sarà in concerto a Malta per il suo #mathematicstour al Ta’ Qali e precisamente il 26 giugno 2024. Ad accompagnarlo sul palco ci sarà il talentuoso Calum Scott. I biglietti sono già in vendita da venerdì 10 novembre sul sito www.showshappening.com

Sono già in tanti ad organizzarsi per prendere parte al concerto di Ed Sheeran sia dalla vicina Sicilia che dalla Calabria.