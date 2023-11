Eccellenza, la Vigor Lamezia cambia in panchina: esonerato Saladino, c’è già il sostituto

StrettoWeb

“La Vigor Lamezia Calcio, dopo un’attenta e sentita riflessione, comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro con il tecnico Giuseppe Saladino. Al mister vanno i ringraziamenti per la serietà, per l’attaccamento ai colori biancoverdi e per l’impegno dimostrati. Saladino ha fatto la recente storia della Vigor Lamezia e siamo certi che in futuro ne farà ancora parte. A lui, nel frattempo, l’augurio delle migliori fortune professionali e personali. La Società, altresì, informa che la guida tecnica della squadra è stata affidata a Danilo Fanello, altro allenatore lametino che non ha bisogno di presentazioni. Il nuovo tecnico già oggi guiderà il suo primo allenamento”.

Così, in una nota stampa, la Vigor Lamezia comunica il cambio in panchina, a due giorni dal pari interno a reti bianche contro il Gioiosa Jonica. La squadra biancoverde è attualmente terza a quattro punti dal duo di testa Sambiase-Soriano.