Eccellenza, rivoluzione in classifica: Paolana-ReggioRavagnese 0-3 a tavolino, Cittanova penalizzato

Rivoluzione per quanto riguarda il girone calabrese di Eccellenza. La classifica, infatti, è stata ridisegnata da due importanti decisioni del Giudice Sportivo. Una riguarda il match tra Paolana e ReggioRavagnese di qualche settimana fa, l’altra invece il Cittanova. Ma andiamo con ordine. Sul campo, Paolana-ReggioRavagnese – giocata l’1 novembre – era terminata 2-2. Il Giudice Sportivo, però, ha inflitto lo 0-3 a tavolino in favore dei reggini, per via della posizione irregolare del calciatore dei cosentini Politano Edoardo, squalificato per una gara. Alla stessa Paolana poi è stata inflitta un’ammenda di 200 euro, con inibizione fino al 13 dicembre 2023 del dirigente Folino Giovanni.

Per quanto riguarda il Cittanova, invece, la compagine reggina è stata penalizzata di 2 punti in classifica a causa di presunte mancate spettanze all’ex tecnico Galfano la scorsa stagione. Il club si è espresso ufficialmente in merito precisando che “Galfano è stato pagato integralmente. Già a Giugno – si legge – mister Galfano ha rilasciato al Cittanova liberatoria, altrimenti non avremmo potuto iscrivere la squadra al campionato di Eccellenza. Il legale di Galfano aveva a suo tempo prodotto gli atti alla Procura Federale sostenendo che a seguito dell’esonero il mister non aveva ricevuto integralmente la somma pattuita in contratto, ma solo parte di essa. Successivamente, in Giugno mister Galfano è stato contattato dalla società Cittanova Calcio per concordare le modalità di pagamento e procedere al pagamento del dovuto. Pertanto in Giugno, a seguito degli accordi intercorsi Galfano ha ricevuto con bonifici bancari l’80% del dovuto ed un assegno a saldo di € 3000 con scadenza 31 ottobre. Che Galfano ha accettato rilasciando liberatoria”.

“Il suo legale, però, ha omesso di comunicare il rilascio di liberatoria da parte del suo assistito e questo lo ha fatto evidentemente per tutelare il cliente relativamente all’incasso del residuo assegno, che avrebbe potuto magari non andare a buon fine. Sta di fatto invece che l’assegno Galfano lo fa regolarmente incassato alla scadenza pattuita e ben prima dell’udienza della Procura Federale tenutasi in data 15.Novembre u.s. Tra l’altro, come richiesto dalla Procura, abbiamo prodotto nei termini memoria difensiva, allegando copia dei bonifici bancari effettuati, copia della liberatoria, unitamente alla copia della attestazione bancaria dell’avvenuto incasso della somma a saldo di € 3000 pagata con assegno. QUESTI I FATTI”.

“Perché dunque questa sentenza di 1° grado? Perché questa penalizzazione ed inibizione lunga del Presidente del Cittanova, se mister Galfano è stato pienamente soddisfatto in termini economici ben prima dell’udienza di 1 grado? Ecco perché andremo fiduciosi in appello a ribaltare questa sentenza e chiedere che sia fatta giustizia. Siamo fiduciosi pertanto che in appello ci restituiranno ciò che oggi ingiustamente ci vediamo sottratto. La ratio di questa sentenza di primo grado potrebbe stare tutta nel fatto che il legale di mister Galfano non ha mai confermato che a Giugno ci è stata rilasciata liberatoria, ed avrà anche omesso di comunicare il pieno e totale soddisfo economico del suo assistito avvenuto antecedentemente all’udienza”.

Eccellenza Calabria, la nuova classifica

Così cambia la classifica di Eccellenza Calabria dopo le decisioni sopra esposte. Il Cittanova resta terzo ma scende a 16, con Vigor Lamezia e Digiesse PraiaTortora, staccato da Soriano e Sambiase, a -1 dalla ReggioRavagnese che con la vittoria a tavolino si riaffaccia in zona playoff.

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 23 Soriano 21 Cittanova 16 (-2) Vigor Lamezia 16 Digiesse PraiaTortora 16 ReggioRavagnese 15 Rende 15 Palmese 15 Brancaleone 15 Scalea 14 Bocale 12 StiloMonasterace 10 Gioiosa Jonica 9 Isola Capo Rizzuto 9 Morrone 5 Paolana 3