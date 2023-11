Eccellenza Calabria: perde ancora il Bocale, pari ReggioRavagnese. Risultati e classifica

StrettoWeb

Continua a rivelarsi un campionato molto equilibrato, e senza un vero padrone, il girone calabrese di Eccellenza. Nel turno infrasettimanale di oggi, il Sambiase batte l’Isola Capo Rizzuto e raggiunge in vetta a 17 il Soriano, non andato oltre il pari in casa della Stilo Monasterace. Subito dietro la Vigor Lamezia, caduta a Scalea; e il Rende, che ha sbancato Palmi. Perde ancora il Bocale, che cade in casa contro il Brancaleone, mentre la ReggioRavagnese torna a punti pareggiando in casa della Paolana, fanalino di coda. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 8ª giornata

Bocale-Brancaleone 0-1

Cittanova-Digiesse PraiaTortora 1-1

Gioiosa Jonica-Morrone 3-2

Palmese-Rende 1-2

Paolana-ReggioRavagnese 2-2

Sambiase-Isola Capo Rizzuto 3-1

Scalea-Vigor Lamezia 1-0

Stilo Monasterace-Soriano 0-0

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 17 Soriano 17 Vigor Lamezia 15 Rende 15 Scalea 13 Digiesse PraiaTortora 13 Cittanova 12 Palmese 11 Brancaleone 11 ReggioRavagnese 9 Bocale 8 Isola Capo Rizzuto 8 StiloMonasterace 7 Gioiosa Jonica 7 Morrone 5 Paolana 3