Eccellenza Calabria, pari per Bocale e ReggioRavagnese: risultati e classifica

Eccellenza calabrese oggi in campo per la 10ª giornata. Non vanno oltre il pari Bocale e ReggioRavagnese. I primi pareggiano al Campoli contro l’Isola Capo Rizzuto per 1-1, i secondi fanno 0-0 a Scalea. Un punto anche per la Palmese, mentre il Cittanova ne fa 5 alla Morrone. In vetta, vola il Sambiase, che batte per 2-0 la Vigor Lamezia e stacca il Soriano, che ha pareggiato a Gioiosa Jonica. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 10ª giornata

Sambiase-Vigor Lamezia 2-0

Bocale-Isola Capo Rizzuto 1-1

Cittanova-Morrone 5-1

Gioiosa Jonica-Soriano 1-1

Palmese-Brancaleone 1-1

Rende-Digiesse PraiaTortora 1-2

Scalea-ReggioRavagnese 0-0

Stilo Monasterace-Paolana 1-0

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 23 Soriano 21 Cittanova 18 Vigor Lamezia 16 Digiesse PraiaTortora 16 Rende 15 Palmese 15 Brancaleone 15 Scalea 14 ReggioRavagnese 13 Bocale 12 StiloMonasterace 10 Gioiosa Jonica 9 Isola Capo Rizzuto 9 Morrone 5 Paolana 3