Eccellenza Calabria: colpo playoff per il Bocale, ReggioRavagnese sconfitto dalla capolista. Risultati e classifica

StrettoWeb

Oggi in campo come di consueto l’Eccellenza calabrese per la 12ª giornata. Il colpo playoff lo fa il Bocale, che batte per 1-0 la Vigor Lamezia e si avvicina al quinto posto, agganciando a quota 18 il ReggioRavagnese, sconfitto dalla capolista Sambiase per 2-1. Pari per il Cittanova, che fa 2-2 contro il Soriano secondo, mentre la Palmese toppa in casa contro la Digiesse PraiaTortora. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 12ª giornata

Brancaleone-Isola Capo Rizzuto 1-1

Bocale-Vigor Lamezia 1-0

Cittanova-Soriano 2-2

Gioiosa Jonica-Paolana 1-2

Palmese-Digiesse PraiaTortora 0-2

Rende-Morrone 0-0

Sambiase-ReggioRavagnese 2-1

Scalea-StiloMonasterace 0-5

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 27 Soriano 23 Digiesse PraiaTortora 20 Rende 19 Vigor Lamezia 19 ReggioRavagnese 18 Bocale 18 Cittanova 17 (-2) Brancaleone 17 StiloMonasterace 16 Palmese 15 Scalea 14 Isola Capo Rizzuto 10 Gioiosa Jonica 9 Paolana 8 Morrone 6