Che ci fa la star Dua Lipa con la maglia del Palermo? La FOTO fa il boom sui social

Musica, sport e marketing: come fare centro in maniera perfetta. Anzi: come fare gol. Chi ha segnato? Dua Lipa. La cantante ha sfoggiato una maglia del Palermo ed è subito successo: boom di like e – ovviamente – foto virale. La domanda, ovviamente, è d’obbligo, se una delle star più in voga del momento – inglese di nascita ma ad oggi praticamente “internazionale” – mette in mostra la prima divisa della squadra siciliana. Come mai?

E’ legato al lancio delle “Puma Palermo”, la nuova versione delle scarpe che hanno fatto la storia soprattutto negli anni ’80. Puma è lo sponsor tecnico del Palermo ma è anche il brand che ha scelto Dua Lipa come testimonial. E così non può che venire spontaneo: Puma Palermo più maglia rosanero, gol e assist. Ora palla al centro. Se l’obiettivo era far parlare di sé, far parlare il brand e far parlare Palermo e la sua maglia, oltre al gol sono arrivati anche i tre punti. L’immagine è stata pubblicata da Foot Locker Europe e poi ripostata anche dalla pagina ufficiale del Palermo.