“Dona midollo, dona speranza”, importante tavola rotonda alla Mediterranea di Reggio Calabria

StrettoWeb

Dal 27 al 30 novembre si svolgerà la settimana della donazione delle cellule staminali adulte nell’Università Mediterranea, giorni nei quali l’intera comunità della Mediterranea, docenti, personale e studenti, sono invitati a informarsi per poi decidere. Giorno 27 novembre alle ore 09:30 si svolgerà in Aula D2 del Lotto D una tavola rotonda nella quale saranno date le informazioni necessarie per sapere in cosa consiste la donazione, nei giorni successivi fino al 1 dicembre, il personale sanitario qualificato sarà a disposizione in apposito spazio per dare informazioni ed approfondimenti in merito al prelievo delle cellule staminali.

La donazione ha sue caratteristiche specifiche che rimangono ancora oggi poco conosciute, una delle quali è l’estrema rarità nella compatibilità immunogenetica che rende particolarmente prezioso il gesto del donante, un’altra è che scegliere di essere donatore comporta l’inserimento del proprio profilo HLA nella banca dati mondiale dei donatori di cellule staminali, e ciò coincide a dare la disponibilità a donare qualora sia necessario salvare la vita ad un paziente ricevente che risulti compatibile.