Domenica l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione “Messina in Progresso”

L’associazione politica no profit “Messina in Progresso” è lieta di annunciare l’inaugurazione della sua nuova sede, un luogo destinato a diventare il cuore pulsante delle attività dell’associazione. L’evento si terrà il giorno 3 dicembre alle ore 19 presso la sede situata in Via Santa Maria dell’Arco n. 48, rappresentando un importante traguardo per l’associazione che ha visto la luce a settembre dello scorso anno e si è costituita ufficialmente nel luglio 2023 con uno statuto giuridico ben definito. Da uno sguardo allo statuto, emerge chiaramente la visione e i valori che guidano l’associazione.

Messina in Progresso è una realtà politica no profit, riconosciuta di sinistra, antifascista, europeista, ambientalista e a sostegno dei diritti sociali e civili. Attiva sul territorio, l’associazione ha già portato avanti diverse iniziative di rilievo, tra cui il progetto fotografico “What if” e l’inaugurazione delle panchine europee a Messina. Il progetto “What if,” nato a marzo 2023, ha l’obiettivo di dare nuova vita a luoghi

abbandonati della città, immaginandoli attraverso iniziative di vario tipo. Luoghi come il Forte Ogliastri, Villa Dante, l’Ex fiera di Messina e l’Ex Sea-flight sono stati trasformati attraverso fotografie che ricreano situazioni verosimili, come concerti, mostre d’arte, attività sportive e cinema all’aperto. A luglio 2023, Messina in Progresso ha pitturato e inaugurato due panchine europee presso Villa Dante dedicate a David Sassoli e Antonio Megalizzi. Tale iniziativa ha ricevuto, tra gli altri, il patrocinio della rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo e

della Commissione Europea, confermando l’impegno dell’associazione verso la promozione di valori europei.

La nuova sede rappresenta un significativo punto di svolta per Messina in Progresso, offrendo uno spazio libero e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi, discutere, condividere, programmare e sognare. È un luogo di incontro dedicato a chiunque abbia a

cuore il futuro e il presente della nostra città.