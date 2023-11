Docente shock a Treviso: “andate all’inferno, Hitler aveva ragione su voi ebrei”, ma poi cancella il video

StrettoWeb

Una notizia proveniente da Treviso ha ben presto fatto il giro del web e dei social in Italia. La protagonista, in negativo, è la docente Hanane Hammoud – dell’H-Farm di Roncade – che in una storia Instagram ha scritto “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei“. Il video, rimasto per poco tempo online, è stato poi cancellato dal profilo. A scoprirlo, come rivela il Corriere del Veneto, sarebbe stata una studentessa, che ha visualizzato la storia e fatto uno screen girato poi velocemente nelle varie chat di gruppo.

L’insegnante, nata in Libano, laureata in Scienze e specializzata in Matematica all’Università americana di Dubai, è stata poi costretta ad ammettere, confessando di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico dovuto ai fatti che stanno riguardando il conflitto israelo-palestinese. La prof ha incontrato gli studenti per scusarsi e giustificarsi, ma questo non dovrebbe comunque esimerla da un provvedimento disciplinare che la porterebbe anche alla sospensione.