Roma, 15 nov. (Adnkronos) – L’Aula del Senato è ripresa dopo l’interruzione per la mancanza di numero legale. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha chiesto in Aula una nuova verifica delle presenze. La seconda carica dello Stato ha parlato di “legittima assenza dell’opposizione in presenza di un numero insufficiente della maggioranza”.