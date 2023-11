Dl migranti: Giachetti, ‘non serve assolutamente a nulla’

StrettoWeb

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – ?Questo decreto è coerente e lineare con gli altri interventi approntati fin qui dal governo in materia di immigrazione: non serve assolutamente a nulla ?. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sulla fiducia al Dl migranti.

?Prima una notazione di carattere metodologico. Siamo alla 42esima fiducia che il governo Meloni pone, con una media di 3,82% di fiducie al mese, superiore a quella dei governi precedenti. In questo modo si mortifica il ruolo dei deputati e la loro possibilità di incidere nel processo legislativo. Ci si avvia verso una situazione di monocameralismo perfetto. Abbiamo ridotto il Parlamento in un Silenziamento, con l?orrido spettacolo degli odg, ultimo strumento rimasto ai parlamentari. Quanto al contenuto, voi continuate a far credere che l?obiettivo di questo decreto sia quello di arrestare il fenomeno migratorio. Noi sappiamo perfettamente che non lo arresteremo mai. Quello che dovremmo fare e gestirlo e di certo queste norme non aiutano a farlo?, ha concluso.