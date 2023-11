Dl campi flegrei: Zinzi (Lega), ‘ok commissione, domani in aula e clima è di condivisione’

StrettoWeb

Roma, 28 nov (Adnkronos) – “Con le ultime votazioni di oggi, si è concluso l?iter in commissione Ambiente alla Camera del decreto Campi flegrei. Sono stati apportati pochi ma decisivi miglioramenti ad un provvedimento che affronta in maniera seria e concreta il fenomeno del bradisismo in tema di prevenzione. Domani approda in Aula per la discussione generale e il clima è di massima condivisione tra maggioranza e opposizione”. Lo dice il capogruppo della Lega in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi, relatore del provvedimento.