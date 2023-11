Dimensionamento scolastico, oltre 1800 firme per l’autonomia dello storico Liceo “Pitagora” di Rende

StrettoWeb

Superate le 1800 firme sulla petizione online lanciata su Change.org dai Genitori del Liceo Scientifico Pitagora contro il dimensionamento scolastico previsto per il liceo. “Il Comitato di genitori all’unanimità esprime seria preoccupazione e contrarietà sia nel merito che nel metodo della proposta di dimensionamento”, spiegano i promotori. “In relazione al metodo utilizzato dall’Amministrazione provinciale ci preme sottolineare che sono state disattese le Linee di Indirizzo emanate dalla Regione Calabria”.

“Esse stabiliscono per il secondo ciclo di istruzione che le Amministrazioni provinciali attivino la concertazione territoriale e, in particolare, prevedono la formulazione del parere obbligatorio, anche se non vincolante sulla proposta di dimensionamento scolastico da parte dei Dirigenti Scolastici. È stata omessa così, una fase di confronto e concertazione democratica, azzerando un passaggio delicatissimo e importante per la ridefinizione della rete scolastica della provincia di Cosenza”.

“In particolare, si stanno assumendo importantissime decisioni evitando accuratamente il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, dei dirigenti scolastici, degli organi collegiali, nonché di quelle realtà istituzionali e sociali che operano nei territori in stretto raccordo con le scuole stesse”, sottolineano gli autori dell’appello. Aggiungendo che “il Dimensionamento proposto non tiene conto delle rilevanti capacità progettuali del “Pitagora”, testimoniate da dati tangibili come quello relativo ai consistenti finanziamenti ottenuti dal liceo attraverso bandi e procedure competitive (PNRR, PNSD, PON, POR, etc.) per un ammontare di somme di oltre 3 milioni di euro riportate nel bilancio annuale 2023”.

E che c’è stato “un trend crescente degli ultimi otto anni che ha portato al raddoppiamento dell’utenza, che evidenzia la capacità di attrazione dell’offerta formativa di alta qualità posta in essere dall’istituzione scolastica e l’acquisita e consolidata fiducia nei suoi confronti da parte delle famiglie. Ad oggi il numero di iscritti è pari a 1372 alunni, sulla base del trend costante degli ultimi 8 anni, condizione che verosimilmente caratterizzerà gli anni avvenire”.

“Inoltre, l’Ente Provincia non ha inteso considerare la direttiva delle Linee Guida che per le aree ad alta densità demografica e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dispone che “si può tendere a costituire/mantenere autonomie scolastiche con un numero di almeno 1.000 alunni”. Il dimensionamento approvato prevede la costituzione di un mega istituto di oltre 2200 studenti, dimensioni uniche in tutta la Calabria. Esso risulterebbe dislocato su non meno di quattro sedi e dotato di oltre 200 docenti, ciò comporta inevitabilmente la riduzione e l’azzeramento delle identità delle distinte istituzioni scolastiche faticosamente costruite nel tempo da parte dell’attuale governance”.

Link alla petizione: www.change.org/p/fermiamo-il-dimensionamento-scolastico-del-liceo-scientifico-pitagora-di-rende-cs