A difesa della legalità: Diamante conferisce la cittadinanza onoraria al Prefetto di Cosenza

Il Comune di Diamante ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella per il suo impegno sul territorio. L’invito arriva direttamente dal Primo Cittadino Ernesto Magorno. Nel comunicato si legge infatti: “sono lieto di invitare la S.V. al Consiglio Comunale che si terrà in Sessione Straordinaria martedì 7 novembre 2023 alle ore 18:30 a Diamante, presso la Sala Consiliare “Ernesto Caselli” del Palazzo di Città, nel corso del quale verrà conferita la Cittadinanza Onoraria al Prefetto di Cosenza, Dott.ssa Vittoria Ciaramella, in segno di stima e gratitudine per il prezioso e quotidiano impegno profuso, con dedizione, professionalità e senso del dovere, a difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini e del nostro territorio”.