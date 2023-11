Danza Sportiva, Assumma e Pennestrí orgoglio reggino in Slovenia: conquistano il Bronzo all’Europeo

StrettoWeb

Reggio Calabria si tinge nuovamente del tricolore italiano: le atlete reggine Assumma e Pennestrí sono infatti Medaglia di Bronzo al Campionato Europeo di Danza Sportiva a Lasko (Slovenia). Dal 9 al 12 Novembre, presso il Tri Lilije Hall di Lasko (Slovenia) si sono tenuti i Campionati Europei di SHOW DANCE della International Dance Organizzation. In questo scenario ricco di emozioni si è contraddistinta la scuola di Danza “ASD COPACABANA” di Reggio Calabria dei Maestri Mariangela Bagnato, Olena Honcharenko e Claudio Bagnato che ha portato alto il nome di Reggio Calabria e dell’Italia conquistando la medaglia di bronzo nel duo SHOW DANCE DUOS JUNIOR 1 con le atlete Asssumma Francesca e Pennestrí Serena.

“Risultato meritato che arriva dopo un 5° posto in Germania al campionato del mondo di Show Dance, atlete che hanno migliorato la loro gara e in continua crescita, conferma per i nostri Tecnici che la perseveranza e l’umiltà ripaga sempre ogni sacrifici. Una conferma del percorso artistico e agonistico delle nostre atlete che arricchisce ulteriormente la nostra plurimedagliata scuola”, ha affermato il presidente e Maestro Alessandro Mitidieri. “Le prossime competizioni vedranno queste atlete confrontarsi, nei prossimi mesi, al Campionato Assoluto & Contest d’Italia per la Federazione Italiana Danza Sportiva”.

Le atlete e l’associazione sportiva dilettantistica COPACABANA “ci tengono fortemente a ringraziare tutte le piccole realtà reggine che hanno contribuito spontaneamente alla riuscita della gara per le atlete e si augura che l’amministrazione comunale e la città metropolitana di Reggio Calabria non restino nuovamente interdetti davanti a tanto lustro che, due ragazze così giovani, portano ormai abitualmente alla nostra città”.

Si ringraziano:

Pizzeria “Il Pepe Rosso”

“City poste” Praticò Francesco

Macelleria Ripepi Vincenzo

EDIL MARKET srl

Bar Pasticceria Scaramozzino

Sapori di collina di Bruno Trunfio